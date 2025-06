Ob für Nutz- oder Trinkwasser – vor allem beim Camping sind Wasserkanister wichtige Begleiter. Umso wichtiger ist es deswegen, dass Wasserkanister nicht nur regelmäßig, sondern auch gründlich gereinigt werden.

Vor der Reinigung von Wasserkanistern

Um sich Zeit bei der Reinigung zu sparen, sollten Sie darauf achten, dass Sie Wasserkanister bereits richtig lagern. Nicht benutzte Wasserkanister sollten offen und trocken gelagert werden. Benutzen Sie Wasserkanister am besten ausschließlich für Wasser. Kanister, in denen sich andere bzw. unbekannte Flüssigkeiten befunden haben, sind prinzipiell nicht für das Befüllen mit Trinkwasser geeignet. Im Zweifelsfall sollten Kanister nur mit Nutz- bzw. Gebrauchswasser befüllt oder gänzlich entsorgt werden.

Um die Bildung von Keimen, Bakterien und sonstigen Mikroorganismen zu reduzieren, sollten Sie bei der Lagerung von vollen Wasserkanistern zusätzlich darauf achten, dass der Lagerort kühl, dunkel und trocken ist (1). So kann sauber abgefülltes Trinkwasser ohne Probleme mehrere Wochen gelagert werden. Zu lange sollte Trinkwasser allerdings nicht in Kanistern aus Plastik gelagert werden. Da Wasser bei sehr langer Lagerung meist einen Plastikgeschmack bekommt, sollte Trinkwasser in Kanistern alle paar Wochen gewechselt oder nur noch als Nutzwasser benutzt werden.

11 Tipps, um Wasserkanister zu reinigen

Die häufigsten Verschmutzungen bei Wasserkanistern sind Algen- bzw. Keimfilme an der Innenwand. Wasserkanister, die lange nicht gründlich gereinigt wurden, können zudem auch Kalkreste aufweisen. Die folgenden Tipps helfen bei der Reinigung und lassen sich gut kombinieren. Spülen Sie den Wasserkanister vorab gut mit heißem Wasser aus.

1. Auf ausreichende Einwirkzeiten achten

Egal, welches Reinigungsmittel Sie nehmen, achten Sie stets auf ausreichend lange Einwirk- bzw. Einweichzeiten. So können sich auch hartnäckige Verschmutzungen lösen.

2. Heißes Wasser benutzen

Benutzen Sie wenn möglich stets heißes Wasser, das hilft erheblich bei der Reinigung des Wasserkanisters. Es ist zwar naheliegend, den Wasserkanister mit kochendem Wasser auszuspülen, das kann allerdings zu viel des Guten sein, da sich Weichmacher aus dem Plastik lösen oder sich das Material gar verformen kann. Benutzen Sie am besten heißes Wasser mit einer Temperatur von 60 bis 70 Grad.

3. Spülmittel

Spülmittel eignet sich vor allem deswegen gut zur Reinigung von Wasserkanistern, da es bereits bei niedrigen Temperaturen einen hohen Wirkungsgrad hat. Befüllen Sie bei leichten Verschmutzungen den Wasserkanister einfach dreiviertel voll mit heißem Wasser und geben Sie je nach Größe einen Schuss Spülmittel hinzu. Schütteln Sie nun den verschlossenen Kanister leicht und lassen Sie ihn zum Einwirken für mehrere Stunden stehen.

Leeren Sie anschließend den Kanister und befüllen Sie ihn erneut zu einem Viertel mit heißem Wasser und etwas Spülmittel. Schütteln Sie alles gut und lange durch und spülen Sie den Wasserkanister mit klarem heißem Wasser gründlich aus.

4. Gebissreinigungstabletten

Bei leichten Ablagerungen im Wasserkanister sind Gebissreinigungstabletten gut wirksam. Diese werden einfach in einem Glas Wasser aufgelöst und zusammen mit heißem Wasser in den Wasserkanister gegeben. Nun sollte alles mehrere Stunden einwirken und der Wasserkanister währenddessen gelegentlich gut geschüttelt werden. Anschließend gründlich mit heißem Wasser ausspülen.

Tipp: Bei hartnäckigen Kalkablagerungen hilft zusätzlich Zitronensäure oder Essigessenz.

5. Geschirrspültabs

Ebenfalls wirksam, um Wasserkanister zu reinigen, sind Geschirrspültabs. Diese wirken besonders gut bei Kalkablagerungen. Lösen Sie einen Geschirrspültab in einem Glas Wasser auf und gehen Sie anschließend wie bei der Reinigung mit Gebissreinigungstabletten vor. Die Einwirkzeit kann auf etwa 30 bis 60 Minuten reduziert werden.

6. Desinfektionsreiniger

Für große Wassertanks, die zum Beispiel in Wohnwägen oder Booten fest verbaut sind, gibt es spezielle Desinfektionsreiniger, mit denen die großen Tanks samt Leitungssystemen gereinigt werden können. Diese Reiniger sind meist auf Chlorbasis und bestehen oft aus mehreren Komponenten, die beim Zeitpunkt der Reinigung zusammen in den Tank gegeben werden. Folgen Sie bei der Reinigung von größeren Wassertanks mit Leitungssystemen den Anweisungen des jeweiligen Reinigungsmittels.

7. Waschlappen und Küchentücher

Eine mechanische Reinigung der Innenflächen des Wassertanks erleichtert die Säuberung zusätzlich. Hierfür können Sie ein paar Küchentücher zusammen mit etwas heißem Wasser und einem Reinigungsmittel Ihrer Wahl in den Kanister stecken. Vorab sollte das jeweilige Reinigungsmittel wie oben beschrieben eingewirkt haben.

Schütteln Sie nun den Kanister einige Male kräftig hin und her, sodass die Tücher die Innenwand vollständig bearbeiten. Spülen Sie anschließend den Wasserkanister gründlich mit heißem Wasser aus. Statt Küchentüchern können Sie auch klein geschnittene Waschlappen nehmen.

8. Biegsame Flaschenbürste oder Ballonbürsten

Mit normalen Flaschenbürsten ist es in der Regel nicht möglich, an alle Stellen in einem Wasserkanister zu gelangen. Im Handel sind allerdings auch größere Flaschenbürsten erhältlich, die sich biegen lassen und so auch schwierige Stellen im Wasserkanister erreicht werden können. Praktisch sind mitunter auch Reinigungsbürsten für Glas- bzw. Weinballons.

9. Wasserentkeimungstabletten

Zur Herstellung von frischem Trinkwasser bzw. zur Wasserkonservierung sind im Handel Wasserentkeimungstabletten erhältlich, welche auch restliche Bakterien im Wasserkanister abtöten. Die Wirkweise beruht meist auf Chlor in Kombination mit Silberionen.

10. Anwendung als Gebrauchswasser-Kanister

Grundsätzlich gilt bei Wasserkanistern, dass diese im Zweifel nur für Nutz- und Gebrauchswasser verwendet und von einer Nutzung als Trinkwasserkanister abgesehen werden sollte.

11. Lange und vollständig trocknen

Nach der Reinigung sollten Sie den Wasserkanister lange und ausreichend trocknen. Stellen Sie dazu den gereinigten Wasserkanister am besten ohne Deckel mit der Öffnung nach unten zur Trocknung leicht schräg auf, sodass Luft an die Öffnung gelangen kann.

